Põhjuseks on see, et sul on napsinoku (originaalis whiskey dick ehk viskiriist – toim) ehk siis võimetus saavutada erektsiooni pärast kõvemat joomist. Kuigi alkohol võib tekitada sinus seksijumala tunnet, valetab see tunne sulle selle kohta, mis su kehaga päriselt toimub. Uroloog Jamin Brahmbhatt selgitab, et alkohol on depressant ning see kahandab verevoolu su peenisesse. Lisaks: kui su keha püüab lahti saada süsteemi sisestatud etanoolist, siis keskendub keha sellele tööle, mitte kõvakssaamisele.

Stsenaarium: sul on olnud väga lõbus kohtinguõhtu ja sa oled purjus mõttest, et varsti viid neiukese enda juurde koju. Ühtlasi oled ka sõna otseses mõttes purjus. Tunned end hästi ja kõik sujub kenasti – kuni jõuategi sinu juurde, sa kohmitsed püksirihma pandlaga ja avastad, et kõige kiuste sa lihtsalt ei suuda erektsiooni saada.

Ent kuna kaks elu suurimat rõõmu on orgasmid ja kokteilid, siis ei pea sa tingimata andma välja isiklikku keeluseadust. Lahenduseks on nautida neid kahte koos vastutustundlikult.

„Ütlen meestele alati, et kellegagi koos napsi võtmine võib teha neil mängusaamise lihtsamaks,“ sõnab Brahmbatt. „Aga nad ei teadvusta endale, et seesama naps muudab natuke keerukamaks mängu lõpetamise magamistoas.“

Siinkohal natuke fakte napsinoku kohta – ja sellegi kohta, kuidas nähtust vältida.

1. Alkohol pole alati vaenlane

Üsna tõenäoliselt oled varem napsusena vägagi metsikult ja hästi seksida saanud, ilma et napsinoku oleks sind kummitama tulnud. Põhjuseks see, et mõõdukas koguses võib alkohol abikski olla.

„See toimib sind pärssivate pinges lihaste lõõgastina,“ selgitab meesteuroloog Jesse N. Mills. „Mõned mehed leiavad, et nende sooritus on parem, kui süsteemis on pisut alkoholi.“

Võib küll ka juhtuda, et kuigi mees saab pärast kõva joomist peenise püsti, aga ei suuda orgasmini jõuda. Või kui ka jõuab, osutub see lahjemaks kui tavaliselt.

2. Kuigi nähtuse nimi on „viskiriist“, ei tähenda see, et viski oleks ainus oht

Viski pole ainus alkohoolne jook, mis tekitab erektsioonihäireid. Ehk: see nimi ei viita, et võid karistamatult näiteks rummi sisse imeda. Mida enam alkoholi su kehas on, seda rohkem probleeme on sul seksuaalse sooritusega. Ja teadupärast on mõned joogid kangemad kui teised. Ehk näiteks üks õlu või klaas veini on tõenäoliselt üsna turvaline.

3. Mingit maagilist kogust ei ole

Muidugi oleks tore teada, milline kogus aitab su väikemehe sirge ja sireda odana püsti, aga mis puutub piiridesse, siis neid pead ise tundma õppima või teadma. Aga mõõdukaks joomiseks peetakse mehe puhul kaht drinki õhtu peale. Ja rohkem kui viie joogi neelamine kahe tunni jooksul käib juba lausjoomise alla.

4. Aastatepikkune joomine paneb pikas perspektiivis põntsu

Aastatepikkune lausjoomine võib luua olukorra, kus napsinokut ei esine mitte üksainus kord ja juhuslikult. „Krooniline alkoholism mitte ainult ei mõjuta erektsioone püsivalt, vaid võib ka muuta su hormonaalset tasakaalu,“ märgib uroloog Eric Giesler. 2007. aastal tehtud uuring näitas, et püsiv ja krooniline alkoholikasutamine tekitab meestel seksuaalseid häireid, näiteks erektsiooniprobleemid, vähenenud seksiisu ja enneaegne seemnepurse. Veel on leitud, et joomine mõjutab meeshormoonide taset, viljakust ja sperma kvaliteeti.

5. Ära paanitse, kui seda juhtub vaid kord

Kui situatsioon on „ups, ma jäin kogemata purju“-tüüpi, siis ei viita napsinoku tingimata mingile tõsisemale probleemile. See võib lausa olla võimalus lihvida oma suuseksi tegemise oskusi.

Aga kui seda hakkab regulaarselt juhtuma, siis tuleks sellest partneriga rääkida. Ja kui juhtub nii, et sa ilma alkoholita erektsiooni ei saa või isegi pisike alkoholikogus seda kuidagi mõjutab, siis peaksid juba arstiga rääkima. Erektsioonihäirete suur punane hoiatuslipp on see, kui sul enam ei esine hommikusi kõvaksminemisi.

Ka võib see viidata muudele tervisehäiretele. Giesler sõnastab lausa poeetiliselt, et „peenis on aken mehe südamesse“. Seda nii otseses kui kaudses mõttes. Kui sul on riistaga püsivalt muresid, siis võib see tähendada, et ka süda ei pruugi õigesti töötada.