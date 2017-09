Tehnikaportaali Tom’s Guide telefonide testi tulemused teevad Androidi sõpru morniks ja on vesi näritud õuna kaubamärki kandva tehnika sõprade veskile. Nimelt selgus, et nii mõnegi omaduse poolest teeb uus iPhone isegi osadele sülearvutitele silmad ette.

IPhone’i südameks on A11 biooniline kiip, mis on kõige võimsam seni telefonisse pandud protsessor. Väidetavalt peaks see kuuetuumaline CPU olema kuni 70% ägedam kui iPhone 7 A10 Fusion'i kiip.

Tehnikaspetsid mõõtsid Geekbench 8 nime kandva tehnikaga moodsa protsessoriga nutiseadme ja selle konkurentide üleüldist sooritust. IPhone 8 Plus sai testi tulemuseks 10,472 ja iPhone 8 veidi vähem – 10,170 punkti. Samsung Galaxy Note 8 tulemus oli 6,564 punkti. Ning märkimist väärib, et seitsmenda generatsiooni Core i5 protsessoriga MacBook Pro sülearvuti sai tulemuseks 9,213 punkti. Delli XPSi läpaka skoor oli 7,159.