Turu-uuringufirma GfK Retail & Technology andmetel müüdi Eestis augustis 9,9 miljoni euro eest 37 300 uut mobiiltelefoni, millega sündis neljandat kuud järjest uus rekord. Mobiiltelefonide jaemüük kasvas augustis juuliga võrreldes 11% ja müügikäive 5%.

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul on viimase nelja kuuga mobiiltelefonide turg hoo sisse saanud ning kogu aasta müügiprognoosides võib optimistlik olla. „On näha, et Eesti tarbija tunneb ennast kindlalt ja julgeb endale lubada väiksemaid luksuskaupu, nagu uus nutitelefon,“ ütles Seema ja lisas, et oma osa augusti müügist oli ka kooli algusega seotud.

Augustis Eesti jaeturul müüdud mobiilidest olid GfK statistika järgi 30 300 nuti- ja 7000 nuputelefonid. Oma turuosa kasvatas Nokia, mis on tingitud legendaarse nuputelefoni 3310 tagasitulekust.

Mudelitest oli üks populaarseim Lätis väljatöötatud ja toodetud Just5 Freedom telefon. Lisaks Apple’i, Samsungi ja Sony mudelitele jõudis kümne ostetuima nutitelefoni sekka ka Hiina kultusbränd Xiaomi mudeliga Redmi 4A. Seema sõnul paistab, et eestlased on muutunud brändivalikutes julgemaks ja pragmaatilisemaks. Põhjus: nii Just5 Freedom kui ka Redmi 4A on tehniliselt head ja nende hind on samas võrreldes teiste suurtootjatega taskukohasem.

Nuputelefonide populaarsus on mõjutanud ka telefonide keskmist hinda, mis augustis langes selle aasta madalaimale tasemele. GfK jaeturu uuringu kohaselt oli mobiiltelefoni keskmine ostuhind augustis 265 eurot, mis on 5,6 protsenti vähem kui juulis.