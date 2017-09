Siinkohal on kõige halvem valik küsida baarmanilt, millist kokteili talle endale meeldiks teha. Aga kui sul on raskusi kahe joogi vahel otsustamisega, siis võiks töötaja osata sind juhendada ning kokteilide koostist kirjeldada.

Sugugi mitte kõigi ettekujutus meeldivast reedeõhtust ei sisalda kraanist lastud laiatarbeõlut või viinasortsule pakist pealeläigatatud leiget apelsinimahla. Teistelgi ei peaks – teinekord on täitsa hea vaheldus ja meelte hellitamine, kui naudid sõpradega baaris õhtut mõnd head kokteili mekkides. Härrasmeeste moodi. Kuid kokteilidega on paraku nii, et mõnes baaris-pubis-kõrtsis osatakse neid õigesti valmistada ja üsna sageli mitte. Lifehacker toob välja märgid, mille järgi saad otsustada, kas väljavalitud joogikoha baarman on tasemel või piirduvadki tema oskused vaid õlleklaasi täitmisega vaadi kraanist.

Muidugi võib baarman James Bondile viidates küsida, et kas su martiini peaks olema „raputatud või segatud“, aga see ei näita midagi. Tegelikult peaks see alati olema segatud ja kui baarman ilma küsimata raputama kukub, pole see hea märk. Vesine martiini on vastuvõetamatu ja hea kokteilibaar sulle sellist ei serveeri.

3. Kas jook valatakse uuele jääle?

Šeikeris võib küll jääd olla, aga jahutatud ja lahjendatud jook peaks alati saama valatud uuele ja „puhtale“ jääle. Raputatud jää näeb klaasis õnnetu välja ja on ühtlasi juba pooleldi sulanud, mis tähendab, et jook püsib lühemat aega külmana.

4. Kuidas näevad välja mahl ja kaunistused?

Kui sa käid kokteili eest välja hea hulga raha, siis võiks mahl olla ehe ja eelistatavalt värske. Sama on kaunistustega nagu laimiviilud, kirsid või piparmündilehed. Miski ei tohiks paista kuivanud.

5. Kas ja kuidas sind tervitati?