Mike ja Anne Howard abiellusid 2012. aastal ning alustasid oma pulmareisi pärast seda. Mõnus puhkus oli plaanitud kestma kümme päeva, kuid asjad läksid teistmoodi ning see pole siiamaani lõppenud!

Valides pulmareisi sihtkohta ei suutnud Mike ja Anne täielikule üksmeelele jõuda. Pigem mõistsid nad, et maailmas on nii palju kohti, mida võiks näha, kirjutab Lonely Planet. "Hea tervise, kogutud säästude ja alanud abieluga oli hea mõte püüda ka oma unistusi," leiavad nad.

Viie aasta jooksul on nad käinud 50 riigis seitsmel kontinendil.Kuna Anne’il on ajakirjaniku ja Mike’il fotograafi taust, on nad algust teinud oma veebilehega HoneyTrek – just sealt tuleb nende reisiraha. Muide, Anne ja Mike kinnitavad, et neil ei kulu üldse palju, kahepeale alla 100 dollari päevas.