Auto on suure osa oma elust veetnud Eestis. Teise maailmasõja ajal ameeriklaste lahingutoetusena Nõukogude Liitu jõudnud auto teenis kindralstaapi, sõidutas Moskva autotehase peainseneri ning sealt jõudis ta Eestisse teedevalitsusse. „Leidsin ta Tartumaalt Võnnust, oli kohaliku teemeistri oma,“ meenutab Klaassen suure töö algust.

„Suurt osa vajaminevatest osadest on võimalik päris kergesti leida internetist,“ kummutab maaülikooli juht eksiarvamuse vanaautode haruldastest juppidest. „Kõige kummalisem lugu oli rehvidega, mida ma kuidagi ei leidnud. Viimaks helistasin tehasesse, Ameerikasse, ja küsisin, kas tõesti ainult Ameerika mandrilt on võimalik selliseid saada. Sealt öeldi, et neil on Euroopas üks vaheladu ja see on Espoos. Nii et nädala pärast oli rehvikomplekt olemas.“

„Järgmist uunikumi niipea ligi ei võta, ikkagi kümme aastat kulus juba selle peale,“ naerab Klaassen küsimuse peale, kas ühe auto valmides hammas juba verel pole. „Kui siis 50ndate aastate avatud kerega Cadillac, sellise kallal võiks veel vanuigi nokitseda.“

Nii uute kui ka vanade autode kõrval näitavad oma uuemaid saavutusi mitmed varustust tootvad firmad, puudust pole erinevatest tööautodest ega ratastel suvilatest. Kohal on NATO lahingrupi sõjatehnika, peamiselt Suurbritanniast, kuid kohal on ka prantslased ja taanlased.