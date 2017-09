„Soovitus kasutada libestit. See põletab! Vihkan seda kraami.“ Betsy (25). (Ju on naine sattunud kokku endale ebasobiva libestiga – üldiselt peaks see ikkagi olema abistav toode – toim.)

Meeste-, naiste- ja suhteväljaandes, kõikvõimalikud foorumid – terve internet on täis soovitusi, nippe ja trikke seksi teemal. Nii mõnigi neist võib konkreetse paari jaoks aga osutuda vastuvõetamatuks ja vahepeal lihtsalt läheb seks nässu. Üks suurus kõigile ei sobi, inimestel on erinevad eelistused ja vahepeal võib alt vedada ka kasutatav seksitoode. Men’s Health vahendab 11 naise kõige ebameeldivamat kogemust seksialaste nippide ja soovitustega.

„Kasutada seksi ajal pulgakomme. Need kleebivad ja tekitavad korraliku kaose (kuigi näiteks jää kasutamine minu puhul isegi töötas).“ Mary (49)

„Ratsutada orgasmi saamiseks partneri peal. Kui ma olen peal, siis saab kliitor null stimulatsiooni.“ Callie (28)

„Mulle soovitati ükskord juua end enne anaalseksi pisut purju (et olla rohkem lõdvestunud). Muidugi tõlgendasin mõistet „pisut“ üsna vabalt. See ei kukkunud hästi välja.“ Lexelle (32)

„Seksida duši all. Logistiliselt on see kindel ei.“ Felicia (33)

„Ausalt, kõige halvem seksialane nõuanne, mille olen saanud, oli „lihtsalt tunne end seksikalt“. Peaaegu miski seksi puhul ei ole seksikas ja tunnen end alati ebamugavalt, kui üritan olla seksikiisu. Nii et tuleb välja, et seks on üks väheseid kohti, kus sa ei saa seni teeselda, kuni hakkama saad. Pigem võtaksin ebamugavuse teadmiseks ja naeraksin selle üle.“ Jennifer (32)

„Tagurpidi kauboitüdruk. Ma ei saa aru, kuidas seda poosi sisse võtta.“ Kaye (22)

„69. See on ebamugav. Selles ei ole head nurka, et tagada mõlemale maksimaalne nauding.“ Amber (31)

„Kasutada õli täispuhutaval madratsil. Eip.“ Zara (26)