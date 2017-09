Piinlik prohmakas tuli välja vaid kolm päeva pärast AK-47 automaadi leiutajale Mihhail Kalašnikovile (1919-2013) pühendatud ausamba avamist, kirjutas The Sun . Kotkasilmsed venelased märkasid, et rahvusliku kangelase skulptuurile on graveeritud Saksa Sturmgewehr 44 detaile.

Štšerbakovi teatel pole tal aimu, kuidas see viga tehti. Ka oli ta veendunud, et tema meeskonnas polnud ühtki skulptorit, kes võinuks kuju meelega saboteerida.

Sealjuures on varem korduvalt väidetud, et Kalašnikov kopeeris oma 1947. aastal valminud AK-47 kujunduse just sakslaste Sturmgewehri pealt. 1949. aastal Nõukogude armee relvastusse jõudnud AK-47 tegi maailmas kiiret võidukäiku: täna arvatakse, et iga viies maailma tulirelv ongi just Kalašnikovi automaat.