Enamik dieedi ja toitumise teemalisi artikleid ning raamatuid keskendub kaalu vähendamisele, kirjutab Art of Manliness. On ka loogiline: kuna näiteks USA rahvastikust 70% ja kogu maailma elanikkonnast 30% on ülekaalulised, siis on nõudlus sellise teabe järele suur. Aga maailmas on ka inimesi – enamasti mehed –, kes tahaks kaalus hoopiski juurde võtta. Nende kohta kehtivad omadussõnad kleenuke, ahas, kondine, peenike, õbluke, neid nimetatakse kribulateks ja toiduraiskajateks – sest nad on oma pikkuse kohta alakaalus, enamasti põhjuseks ülikiire ainevahetus. AoM pakub põhjalikku ülevaadet sellest, kuidas kõhn mees peaks ja saaks enda kehamassi (seda eeskätt muidugi lihaste arvel) kasvatada, vahendame seda lühendatud kujul. Olgu märgitud, et loo kribulast autor kogus treeneri nõuandeid kasutades kahe aastaga juurde pea paarkümmend kilo lihasmassi.

Tuleb trenni teha

Ükskõik, kas sa võtad raskesti või kergesti juurde, musklimassi kasvatamiseks tuleb aktiivselt jõutrenni teha. Jõutreening tõstab testosterooni taset ja ka kasvuhormooni tootmist, ühtlasi lööb käima valgusünteesi. Nende bioloogiliste protsesside kokteil tekitab sulle pehme ja lödi rasva asemele kõvad ja rasked musklid.