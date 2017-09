Uus-Meremaal asuva suunda ja kaugust näitava teeviida juures käib igal aastal 87 000 inimest, kuid nüüd selgus, et see jagab hoopistükkis valeinformatsiooni.

Tegemist on ühe Uus-Meremaa kõige lõunapoolsema punktiga, mis näitab kaugust ja suunda erinevatesse maailma paikadesse, kirjutab Daily Mail. Üks šoti turist avastas nüüd, et Cape Reinga ja Wellingtoni viidad näitavad täpselt vastassuunda sellest, kuhu peaksid. Pikemal uurimisel selgus ka see, et New Yorki, Hobarti, Sydney ja Obani kaugused on valed.

Ivergargilli linnapea kinnitas, et viitadel olevad numbrid ja suunad parandatakse nii pea kui võimalik.