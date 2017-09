Redditis tõstatati küsimus: milliseid profinippe peaks teadma kõik autoomanikud? Vahendame mõnd vastust.

* Esituled pole mitte ainult selleks, et sa teed näeksid, vaid need aitavad teistel ka sind näha. Paljudel vanematel autodel ei tööta ka tagatuled, kui esituled pole tööle lülitatud. Halbade ilmastikutingimuste puhul võib see osutuda eluliselt oluliseks.

* Autol on salongiõhu filter, sageli on see peidetud kindalaeka alla. Kui auto halvasti lõhnab, siis võib põhjuseks olla see, et filter on umbes. Seda on lihtne ja odav vahetada. Halval juhul leiad vanast filtrist surnud hiire.