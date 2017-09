Briti pensionär Geoff Lye pajatas väljaandele Evening Standard, kuidas tavapärane neljatunnine lend Londonist Ateenasse venis nii pikaks, et kohalejõudmise peale kulus 33 tundi.

British Airwaysi lennuk pidi väljuma möödunud teisipäeval veerand kaks päeval, kuid tühistati, sest kokpiti valgustusega olid probleemid. Lend pandi hoopis kella viiele õhtul, kuid ka see tühistati. Piloot olevat selgitanud, et pardameeskond ei saa minna tööle, sest see ületab nende lubatud tööaega.

Seega paigutas lennufirma reisijad hotelli. Järgmisel hommikul lend väljus, kuid õige pea ilmnesid taas probleemid – mootorist kostus nii mõningaid valjusid pauke.

"Ma olen ateist, kuid isegi mina palvetasin. Südamed peksid. Minu taga olevad reisijad nägid mootori juures leeke,“ kirjeldab mees.

Inimesed toimetati õhusõidukist välja ning pandi uuele lennule, mis väljus kolmapäeva õhtul. Ateenasse kohale jõuti ööl vastu neljapäeva.