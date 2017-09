On asju, mida ükski reisija ei tahaks lennukis olles näha – üks neist on alkohol piloodi kõrval.

Vahejuhtum leidis aset Jet2 lennul Alicantest Birminghami. Kui lennuk oli maandunud ning inimesed tõusid püsti, et õhusõidukist väljuda, avanes ka kokpiti uks, kirjutab Travel and Leisure. Reisija Steve Lewis märkas seal aga midagi ootamatut – õllepurk piloodi kõrval!

Ta kirjutas sel teemal lennufirmale, kuid esindaja väitis, et pole mingit tõendust, et foto oleks tehtud nende lennul. Kui Steve aga viitas, et fotol on näha lennufirma logo, muutus esindaja jutt – ta ütles, et piloodile võidi kinkida õllepudel ohutult maandumise puhul.