Pornhubi analüüsi andmetel tõmbab paljusid naisi füüsiliselt karvaste „isakeste“ poole.

Maximi teatel otsivad naised selles täiskasvanute portaalis kõige sagedamini märksõnu „hairy“ (karvane) ja „daddy“ (issi). Mis tähendab, et naistele meeldib, kui rinnal on vaipkate ja kõhuke natuke priskepoolne.

Evolutsioonilisest vaatevinklist tundub see vastuoluline, aga paistab siiski tõele vastavat –Yale’i professor Richard G. Bribiescas väidab samuti, et naistele meeldivad mehed, kel on madalam testosteroonitase, vähem lihas- ja rohkem rasvmassi.

Siiski ei tohiks siinkohal unustada, et niipalju kui on naisi, on ka erinevaid maitseid. Ning kui mõnele meeldib isakese keha karvase rinna ja selja, punnitava kõhu ja väikeste meherindadega, siis teised eelistavad siiski musklimehi, kes näevad välja nagu aluspesumodellid.

Kui sa aga Pornhubi analüüsi tõsiselt suhtud, ent ise siledamakõhuline oled, siis võid hankida endale näiteks sellise „issikõhu“.