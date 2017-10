See on vinge uudis kõigile "Seksi ja linna" fännidele, kes on käinud New Yorgis ning osalenud ka sarjateemalisel linnaekskursioonil. Airbnb pakub eksklusiivselt šoppamistuuri "Seksi ja linna" ühe peaosalise Sarah Jessica Parkeriga.

Ekskursiooni jooksul saab Parkeriga minna šoppama kuulsale 59. tänavale (naine aitab valida täiuslikke kingi), süüa külmunud jogurtit mõnes tuntud kohvikus ning hiljem vaadata balletietendust.

Ekskursioon õnnestub saada vaid üksikutel fännidel ning pileti hinnaks on märgitud 400 dollarit (340 eurot).