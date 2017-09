Öeldakse, et teekond on tähtsam kui sihtkoht. Enamasti on see tõde. Vahepeal aga mitte, näiteks siis, kui sa oled pikal autoreisil koos tüdinud ja närviliste lastega. Seikleja Bear Grylls jagas GQ-s nõuandeid, kuidas käituda ja mida ette võtta, et kogu reisiseltskond oleks piisavalt lõbustatud ja kõigi närvid jääks terveks.

25 ja 75% reegel

Meil kõigil on murdepunkt, millest alates leiame, et olgu reeglid nutiseadmete kohta millised tahes, hea lihtne ja mugav on ulatada tagaistmele iPad. Aga mõistlik oleks ka autoreisil siiski nutiseadmeaega piirata. Hea variant on lubada lastel ekraani taga veeta 25% ajast ning ülejäänud 75% ajast ise neile (ja endale) meelelahutust leida.