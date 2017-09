Suvi on läbi saanud, aga see ei tähenda, et sa peaksid nüüd jääma talveunne ja oma rannavormi trimmitud keha käest laskma. Seda nii trenni kui ka kehahoolduse mõttes. Men’s Health toob välja 7 ihuhooldusnippi, mida üks enesest lugupidav mees peaks harrastama ka aastaaegadel, mil enamus kehast jääb pikkade pükste ning kampsuni varju.

Ära pane karvalõikurit talvekorterisse

Kuigi sa ei hängi enam palja kõhuga mööda randa ringi, ei tähenda see, et enne järgmist suve enam keegi su keha ilma riieteta ei näe. No vähemalt loodame.