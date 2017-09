Magamistoas veedame väga olulise osa oma elust – suisa ühe kolmandiku või enam päevast. Seetõttu on magamistoa kujundamine äärmiselt oluline. Teinekord on kena magamistoa loomine isegi keerukam kui köögi või vannitoa sisustamine. Seetõttu jagame järgnevalt paar kasulikku nippi, mida magamistoa sisustamisel arvesse tasuks võtta.

1. Esmalt hinda oma magamistoa suurust. Kui see on avar, siis ei teki kujundamisel ka erilisi raskusi, sest Sul on võimalik teha see selliseks nagu soovid. Tunduvalt keerulisem on aga sobitada mööblit kitsasse tuppa, kus tuleb iga mööblitüki asukoht väga täpselt läbi mõelda. Selleks soovitame koostada paberile väikese plaani, kuhu paigutad voodi, kapid, kummutid ja muu enda jaoks vajaliku. Niiviisi lood enda jaoks väikese ülevaate.

2. Pane paika eelarve. Kui tead, millise rahasummaga on Sul võimalik arvestada, siis muutuvad suuresti ka valikuvõimalused. Pidev kalkuleerimine aitab Sul kuludel silm peal hoida.

3. Kindlasti tasub läbi mõelda, millist interjööri soovid kujundada. Kui armastad modernsust, siis tuleks soetada ka vastav mööbel, klassikaline stiil nõuab sootuks teistsugust lähenemist ning teise väljanägemisega mööblitükke.

4. Hinda funktsionaalsust. Loomulikult soovime me kõik võimalikult kaunist lõpptulemust, ent teinekord tasub korraks mõelda, kas see kõik ka funktsionaalne ja praktiline on. Seetõttu peaks läbi mõtlema mööbli paigutuse. Veendu, et kõik oleks omal kohal ning ruum sihipäraselt ära kasutatud.

5. Alati tasub konsulteerida spetsialistidega, kes aitavad välja valida parimad lahendused. Seetõttu ära pelga ning pöördu iga väiksemagi kõhkluse puhul spetsialistide poole, kes lahkesti nõu ja jõuga abiks proovivad olla.

Magamistoamööbel on magamistoa kujundamisel kõige olulisem osa, mistõttu tasub iga liigutus võimalikult hästi läbi mõelda. Samuti ära pelga magamistoa sisustamisse aega investeerida. Ainult sel moel võid kindel olla, et saavutad soovitud lõpptulemuse. Internetist leiad laia valiku inspiratsiooniallikaid ning lisaks sellele ka kvaliteetsed e-poed, kust kõik vajalik endale välja valida ning mugavalt koju tellida.