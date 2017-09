On inimesi, kelle meelest ei ole mööbli eest hoolitseda vaja, kuid meie kodune mööbel peab tegelikult tunduvalt kauem vastu siis, kui selle eest head hoolt kanname. Väga oluline on puhastada oma diivanvoodit regulaarselt, sest sel moel näeb see tunduvalt parem välja ning teenib meid ka kauem, rääkimata puhtusest, mis voodite puhul eriti oluline.

Diivanvoodid ei vaja väga intensiivset hoolt, kuid isegi minimaalne puhastamine võib mööbli eluiga tunduvalt pikendada.

1. Diivanvoodi teenib meid kauem, kui kasutame sellel magamisel kattemadratsit, mis hoiaks diivanikanga puhta ja kenana. Kui puudub võimalus spetsiaalse kattemadratsi soetamiseks, siis piisab täiesti ka paksema teki kasutamisest. Nii võid kindel olla, et diivanikangas püsib kauem terve ja ilus.

2. Diivanvoodit tuleks regulaarselt spetsiaalsete vahenditega puhastada. Selleks tasub koju kutsuda spetsialist, kellel taolised seadmed olemas ning kes teeks Sinu eest selle töö põhjalikult ja hästi ära.

3. Ka omal käel tuleks diivanvoodit regulaarselt puhastada. Selleks tasub kuiva ja puhta lapiga tolmu võtta või kasutada tolmuvõtmiseks puhast tolmuimeja otsikut.

4. Kindlasti tuleks tube tuulutada. Selleks tasub aeg-ajalt aknaid lahti hoida ning ruumidesse värsket ja karget õhku lasta.