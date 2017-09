Võtmed peaksid olema naise käekotis või mehe taskus, aga pahatihti paneme need hajameelselt poe parklas auto katusele, kodus nõudepesumasinasse või pillame rannas naistele hundiratta tehnikat demonstreerides liiva. Meil oli kuskil ka mingi statistika selle kohta, kui palju võtmekimpe igal aastal ära kaotatakse, aga kaotasime selle ära ... koos võtmetega. Mõned nipid, et vähendada kodu-, suvila- ja kontorivõtmete lõpliku ja lootusetu ärakadumise ohtu. Kasuta silmatorkavat võtmehoidjat

Kui su võtmehoidja kujutab endast poolemeetrist kolme erinevat neoonvärvi ja pimedas helendavat madu, siis on vähemalt mingisugune lootus, et see rannaliivas, murus või lumehanges silma paistab.

Hangi nutivõtmehoidja Bluetooth-nutivõtmehoidja hakkab ise piiksuma ja paneb nutitelefoni piiksuma, kui need kaks kallimat üksteisest liialt eemalduvad. Lisaks on sul väiksemate vahemaade puhul võimalik mobiiltelefoni abil võtmehoidjale „helistada“ ja too oma asukohta piiksumisega reetma panna. Lisa võtmerõngasse lemmiklooma kaelasilt Kui su tasku niigi punnitab ja sa ei taha võtmerõngasse suurt ja paksu võtmehoidjat või autopuldisuurust digiseadeldist, siis on üks variant lasta õhukesele metallist lemmiklooma kaelarihmaliistakale oma telefoninumber graveerida. Kui su võtmed kuskil leitakse, saab aus omanik sinuga ühendust võtta. Kasuta vangivalvurite nippi Püksirihma aasa küljes on karabiin, mille küljes on kett, mille küljes on võtmed. Võtmed ise ja suurem osa ketist istuvad kenasti püksitaskus ja kaovad ära vaid siis, kui rihma-aas või kett katki rebitakse. Või riputa võtmed lapse kombel paelaga kaela – maitse asi. Hakka kõrgtehnoloogia inseneriks ja/või rikkaks Kui sa oled piisavalt osav ja nutikas, siis paigaldad endale naha alla kiibi, mis avab kõik sulle vajalikud uksed. Kui oled piisavalt rikas, siis lased kellelgi osaval seda teha. Või siis palkad tööle võtme- ehk uksehoidja. Ära otsi pimesi