Väga sageli öeldakse (ekslikult), et mehed mõtlevad oma riistaga, kirjutab Fashionbeans. Paljudel meestel aga paneb ainuüksi selle väljendi kuulmine lonti vajuma.

Väljaandes Archives of Sexual Behaviour äsja ilmunud uuringu teatel pole 27% meestest oma peenisega selle lõdval kujul üldse rahul. Ja enamgi veel, 19% meestest vihkab oma meheau isegi siis, kui see on erekteerunud.

Selleteemalise enesekindluse puudumisel on muide tagajärgi ka seksuaalelule. Uuringu kohaselt kalduvad oma allkorruselt paistva vaatepildiga rahul olevad mehed – 50% ringis – ka teistest rohkem seksima.

Kuidas aga muutuda nii-öelda riistakindlamaks ehk enesekindlamaks oma peenise suhtes? Harjuta natuke enesearmastust (mitte endaga armatsemist). Riistasid on kõigis suurustes ja kõikvõimalike kujudega. Mõni neist vajab voodis veidike eksperimenteerimist, et see tunduks ja paistaks suuremana – ja see pole üldse mitte halb.

Mõtle nii: kui sina ise ei suuda oma mehelikkusega leppida, siis kuidas pagana päralt peaks teised inimesed seda suutma?