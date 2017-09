21. sajandil tundub elu ilma sülearvutita pea võimatu. See seade on meile abiks nii töötegemisel kui ka vaba aja veetmisel. Kui oled parasjagu uut sülearvutit valimas, siis on palju erinevaid kriteeriume, mida uut seadet valides silmas tasuks pidada. Lõppude lõpuks on sülearvutid väga erinevate funktsioonide ja parameetritega, mistõttu võib endale sobivaima seadme valimine osutuda üsna keerukaks.

Sülearvutite valimisel lähtutakse enamasti järgmistest kriteeriumitest:

1. Mõtle, milleks sülearvutit vajad? Kui kasutad sülearvutit enamasti töötegemiseks, siis on vaja kindel olla, et Sulle vajalikud programmid antud arvutil ka töötaksid. Kui soovid sülearvutit aga vaba aja veetmiseks, siis on valikuvõimalus tunduvalt laiem.

2. Aruta enne ostu kindlasti asjatundjatega, sest sülearvutite valik on tohutult lai. Enne seda tuleks aga paika panna oma eelarve, kui suure summa oled nõus seadmele kulutama. Kindlasti tasub sobivaim seade tellida endale e-poest, kus hinnad tavapoodidega võrreldes soodsamad.

3. Mõtle, millises suuruses seadet Sul tarvis läheb. Suurema kuvariga seadmega on tunduvalt mugavam tööd teha, ent kui pead pidevalt ringi liikuma, on suured arvutid üsna tülikad ja rasked.

4. Välimus ei ole enamikele kõige olulisem kriteerium, ent mõni inimene peab ka arvuti disaini väga oluliseks. Laia valiku erineva välimusega arvuteid leiad e-poodidest, kus valik ääretult rikkalik ja lai.

5. Oluline on märgata detaile. Osadel arvutitel on klahvidel eraldi numbrilaud, osadel selline võimalus puudub. Mõned seadmed on varustatud kaameraga, mõned mitte. Mõtle, mis Sinu jaoks kõige olulisem ning langeta oma otsus sellest lähtuvalt.