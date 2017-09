Telefonisõltuvuse ravi puhul on kõige tülikam see, et erinevalt alkoholismist ja narkomaaniast ei taha keegi sellele lõplikult ja täielikult selga pöörata. Nii tuleb leida viise, et tehnoloogiat enda suhtes vastutustundlikult kasutada. Lifehacker pakub nutisõltuvuse kontrolli alla saamiseks välja kaheksa head väikest nippi.

1. Lõpeta telefoni kasutamine autos

Pista nutiseade sõidu ajaks kindalaekasse või pane tööle „Do Not Disturb While Driving“-režiim (iOS) või „Drivemode“ (Android).