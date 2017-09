Täna algas Balti riikides NATO kahepäevane õhuväe harjutus Ramstein Alloy 6, mille põhieesmärk on arendada Balti õhuturbes osalevate õhuväelaste koostööd .

"Õppuse eesmärgiks on lihvida NATO liikmesriikide, eelkõige just Balti õhuturbel osalevate õhuvägede koostegevust erinevates olukordades. Õhuturbe eesmärgiks on rahuajal nii meie piiride valvamine kui ka hädaolukorda sattunud lennuvahendite abistamine," ütles kolonel Valge.

Õppusel osalevad lahingulennukid harjutavad maandumisprotseduure tsiviillennuväljadele ja hävitajate õhus tankimist.