Intrigeerivaid uuringuid ei saa kunagi olla liiga palju. Naiste ja meeste roolikäitumise erinevused on teema, mida on igakülgselt uuritud ning enamasti jõutud täiesti vastuoluliste tulemusteni. Nüüd on ameeriklased välja tulnud täiesti uue infoga: me arvame, et naised on viletsamad autojuhid, statistika räägib teist keelt.

USA liiklusturvalisuse instituudi (Insurance Institute for Highway Safety) andmetel suri 40 aasta jooksul liiklusõnnetustes kaks korda rohkem mehi kui naisi.

Meeste jaoks on kindlustus kallim