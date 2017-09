Pärast mõnd aastat on moodne ja tähelepanelik beetaisane nurka löödud ja vait käsutatud, kirjutab Fashionbeans. Donald Trump on Vaba Maailma juht, The Rock maailma kõrgepalgalisim näitleja ja Inglismaa ragbimeeskonna peatreener paneb täiskasvanud mehi nutma. Ehk: 2017. aastal juhivad maailma mehed, kel on suured lihased ja/või veelgi suurem isiksus. Mida aga võiksime neilt troppidelt õppida? Donald Trump Ei möödu päevagi, et Trumpi presidendistiil tervet maailma uimaseks ei lööks. Poseeriv, vastuoluline, süüdimatu – aga kriitikud nendivad, et ta teeb head tööd meeste taasühendamises maskuliinsusega, mis vahepeal näis välja surevat. Spetsialistid leiavad, et pühendumus, visadus ja julgus otsustada on head alfaisase omadused, eriti kui neile lisandub karisma.

Trumpil on märgatud ka mitmeid nartsissistlikke jooni: ta räägib palju endast, tema keelekasutus on kõrgelennuline ning tal on murettekitav isiklik edukuse määra mõõdupuu. Ja kuigi see kõlab kõik halvasti, näitavad uuringud, et sellised enesekesksed inimesed teenivad rohkem raha, neid edutatakse sagedamini ja neid isegi tajutakse atraktiivsematena.

Ning nartsissistidel ei napi enesekindlust ning nad ei kõhkle, kui on vaja võtta liidriroll. Donald Trump (VIDA PRESS) Eddie Jones Inglismaa ragbikoondist vedas varem õrn ja tundlik hing nimega Stuart Lancaster. Tüüpiline kaasaja treener: tähelepanelik mängijate vajaduste suhtes ja täis new age filosoofiat. Neli aastat ja null võitu. Aga nüüd on peatreeneriks Eddie Jones. Mees nagu üks võimas vööpannal. Väga otsese jutuga, rapiiri teravmeelsusega ja karm tögaja. Alfaisane, kes näitab oma tundeid välja. Ta ei tunne vajadust peita oma frustratsiooni või käituda poliitiliselt korrektselt. Jones ei hoia end meeskonna kiitmisel tagasi, aga samas pole ka iialgi rahul. Ta kritiseerib mängijaid keerutamata, kui nood pole vormis või ei mängi hästi. Tema juhtimisstiil sisaldab eesmärkide seadmist. Ja 2016. aastal ei kaotatud ühtki mängu. Õppetund: ära ela väikeste võitude maailmas, vaid kasuta neid hüppelauana millegi võimsamani. Eddie Jones (VIDA PRESS) Dwayne Johnson ehk The Rock Sellal, kui mehed avastavad oma metroseksuaalsust, on maailmas üks päris mees. Ta teenib röögatuid summasid ja teda hüütakse Kaljuks. Üks aegade kõvemaid maadlejaid ja 2016. aastal Hollywoodi kõige kõrgema palgaga näitleja. Ta on justkui 1980ndatest – ajastust, mil alfaisaste teema oli tänu Arnie’le ja Stallonele oma kõrghetkedes. Spetsialistid leiavad, et Rock väljendab seda, milline tema meelest mehe keha peaks olema. Alfaisane ajab end meeletute jõupingutustega võimsasse vormi eeskätt selleks, et ise neid tulemusi näha, mitte teistele näidata. Loodus vajab alati liidreid ja nood peavad olema tugevad, nii füüsiliselt kui vaimselt. Kui vaadata selle mehe Instagrami, siis näeme, et režiim ja enesedistsipliin on tema edukuse nurgakivid. Ta on ise tunnistanud, et põdes omal ajal depressiooni, aga eneseusk andis talle kütust sellega toimetulekuks. Dwayne Johnson (VIDA PRESS/Instagram) Elon Musk Kui teised lapsed unistasid sellest, et saada kauboiks või postiljoniks, siis õppis Musk arvutiprogrammeerimist. Mees, kes pole rahul Maa muutmisega, vaid tahab ka Marssi vallutada. Üks varasem töötaja on Muski kohta öelnud, et ta on sedasorti boss, kelle puhul sa ei või kunagi kindel olla, kas sul on su töökoht veel alles või mitte. Ükskord katkestas Musk ühe koosoleku ja päris kelleltki kogu aja vait olnud osalejalt, miks ta koosolekul on. Mehe arvates oli see vastuvõetamatu ajaraiskamine, kui keegi koosolekul midagi ei ütle. Mis eraldab meid ülejäänuid ja selliseid üliedukaid inimesi nagu Musk? Hirm. Enamik inimesi kardab läbi kukkuda. Aga edukate hirmud on suuremad, nemad kardavad teiseks jääda. Ambitsioonid käivad sageli käsikäes halastamatusega. See viimane on juhi jaoks aga nõrkus, mitte tugevus. Üks asi on tugevasti ja kiiresti tõugelda endast aeglasemate inimeste vahel, teine aga liikuda edasi diplomaatia ja suhtlemise abil. Kes seda oskavad, on teistest lugupeetumad liidrid. Elon Musk (VIDA PRESS) Nick Wooster 57-aastane moelooja, kes on töötanud näiteks Calvin Kleini ja Ralph Laureniga ning kel on sedavõrd vinge eneseusk, et ta on suutnud üles ehitada omaenda brändi. Käsivarretätoveeringud ja härrasmeherõivad olid tema teema ammu enne seda, kui hipsterlus päevakorda tuli. Woosteri stiili on kirjeldatud kui „alfaisast Ameerika tänavastiilis“.