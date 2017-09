Ei, asi pole ainult sinus – peer tõesti haiseb halvemini siis, kui lasta see vabaks auruses duširuumis, kirjutab Mental Floss. Aga veeaurul ja veel pole ju mingeid maagilisi omadusi, mis kõhugaaside haisuomadusi võimendavad? Millest see eriliselt halb hais siis johtub?

SciShow vastavateemalises videos selgitatakse, et osaliselt on ekstra-mürgitavate lehkade põhjuseks asjaolu, et sa viibid väikses suletud ruumis. Ehk: su kõhutuultel pole kuhugi pageda. Lisaks ei kanna sa riideid, mis gaase endasse adsorbeerivad või lukustavad.

Oma rolli mängib siiski ka vannitoa õhuniiskus. Teadlased on leidnud, et veeaur võib tõhustada inimese lõhnataju. Miks see nii on, ei ole täpselt teada, aga „veeaur aitab lõhna moodustavatel molekulidel suhelda ninas asuvate retseptoritega“. Teise teooria kohaselt aga seovad gaasiosakesed end veeauruga, nagu oleks see mingi käsn peerumolekulide jaoks.

Rohkem lehkavaid fakte duši all puuksutamisest kuula ja vaata allolevast videost.