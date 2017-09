Tehnikahiid Google ja USA teksabränd Levi’s teatasid kevadel, et loovad koostöös „seljaskantavat tehnoloogiat“ ja täna peaks esimene nutikas teksatagi piiratud koguses müügile jõudma.

Esquire’ teatel on Google arendanud välja Jacquard’i ehk tehnoloogia, mida on võimalik riidesse õmmelda. Esimesena kasutas seda Levi’s oma klassikalises rekajuhi tagis. Teksatagi kasutab kangast ja sellega liidetud varrukaripatsit, et ühenduda nutitelefoniga. Kandja vasakule randmele tekitatakse pseudo-puuteekraan, mis laseb sul kindlate žestide abil oma telefoni juhtida. Seda võib seadistada sulle suunda näitama, lugusid pausi peale panema, sõnumeid lugema jne.

Parim on asja juures see, et kui „kantav tehnoloogia“ on seni olnud naerukoht, siis see tagi on tõesti stiilne kantav tehnoloogia – pigem teksajakk, millel on nutikad omadused kui rõve seljaskantav tehnikavidin. Google ja Levi’s annavad lootust, et tehnoloogia tulevik on stiilne.

Kuidas Levi’s Commuter teksatagi välja näeb ja toimib, vaata SIIT.