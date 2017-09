Inglismaal püüab turu kahanemisest meeleheitel tööstur meelitada inimesi uuesti piima jooma sel moel, et paneb joogi kihisema. Toiduainetööstuses on trendid piirkonniti väga erinevad ja sageli ka vastuolulised. Me teame, et Eestis on juba aastaid räsinud piimatootjaid madal kokkuostuhind – mis väga palju sõltub eksportturgude madalast nõudlusest. Seda, et nõudlus on madal, näitab ka näiteks Suurbritannia suurima piimatooja, 12 500 talunikule kuuluva Arla käibe kukkumine: ajavahemikus 2014-2016 langes piima müük 240 miljoni naela ehk 274 miljoni euro võrra. Põhjus: miljonid tarbijad vahetavad lehmapiima näiteks mandli-, soja- ja kookospiima vastu ning ajavad mumuu-piima tootjad nii meeleheitele. Teisest küljest aga teame, et vähemalt Eestis näib viimasel ajal üha enam kasvavat nõudlus kõige ehedama ja rasvasema või vastu ja tarbijad ostavad poode sellest piimatootest tühjaks. Nii võiks justkui arvata, et ehk lähevad edaspidi rohkem hinda ka teised tummisemad piimatooted, kasvõi näiteks vana hea 3,5-protsendiline piim.

Olgu kuidas on, aga ülalmainitud Arla on meeleheitel ja loodab kahanevat piimamüüki turgutada uudistootega: „kihiseva puuvilja- ja piimajoogiga“. Esialgu hakatakse seda müüma Ühendkuningriigis, Singapuris ja Araabia Ühendemiraatides, kirjutas The Telegraph. Arla loodab selle joogi abil 2020. aastaks kolmekordistada piimatoodete müügitulu.

Telegraph ja Esquire suhtuvad Arla mullipiima plaanidesse kaunis kriitiliselt ja on selle võimalikus müügiedus enam kui kõhklevad. Tähelepanu juhitakse eeskätt sellele, et varasemad mullipiimatooted on läbi kukkunud. ÕL Mehele aga leiab, et kihiseva piima plaan on täitsa kena, kuna vaheldusrikkust pole ju kunagi liiga palju. Oleks ju täitsa kena õhtul teleri ees mullijooki – sealjuures tervislikku ning kaltsiumirohket – rüübata ka siis, kui parajasti on õllevaba päev, limonaadi süsivesikuid oma kehasse ei taha ning mullivesi tundub igav.