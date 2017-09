Ühe korraliku voodi ehitamine pole lihtne. Aga iga mees, kel tööriistad käes püsivad, peaks sellega hakkama saama. Seda enam, et siis saad koju toodud naisterahvaste ees enne voodi sihtotstarbelist kasutamist (me ei pea siin silmas magamist) oma kätetööga uhkustada.

Allolevas videos demonstreeritakse, kuidas mees ehitab eelmise sajandi keskpaiga Jaapani disainist inspireeritud platvormvoodi.

Kosmosetehnoloogiat voodi ehitamine ei sisalda, kui selleks just mitte pidada kruvide paigaldamist nurga all. Minimalistlikud terasest „juuksenõel-jalad“ on pärit SIIT. Materjalide nimekirja (tollmõõdus) ja punkt-punktilt valmistamisõpetuse (inglise keeles) leiab SIIT. Mõnusa ja stiilse voodi valmistamise õpetust vaata ka allolevast videost.