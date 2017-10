Paljude inimeste jaoks on e-sigaret tavalise suitsetamise tervislikum versioon ning võiks eeldada, et taoline tossutamine ei valmista probleeme. Mõnes riigis on aga see keelatud!

Daily Mail tegi kokkuvõtte, millistesse riikidesse reisides tasuks e-sigaret koju jätta.

Näiteks Austraalias, Kanadas, Taanis, Jaapanis, Hongkongis, Ungaris, Iraanis, Uus-Meremaal, Norras, Lõuna-Aafrikas, Rootsis, Šveitsis on e-sigareti kasutamisel kehtestatud reeglid, millega tasuks tutvuda.

Teisalt on aga riike, kus e-sigaret on sootuks keelatud: Tai, Argentina, Austria, Belgia, Brasiilia, Brunei, Kolumbia, Mehhiko, Jordaania, Malaisia, Indoneesia, Egiptus, Singapur, Panama, Omaan, Taiwan, Tadžikistan, Türgi, Araabia Ühendemiraadid, Uurguay, Venezuela.

Karistused ja trahvid varieeruvad riigiti.