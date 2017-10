Lennupiletite hinnad võivad olla eriti kopsakad. Seetõttu otsustas Abu Dhabi lennufirma Etihad tulla välja lennupiletite järelmaksuga!

Koostööd hakatakse tegema PayFortiga, mis pakub võimalust tasuda lendude eest kuni viie aasta jooksul, kõige lühem aeg lennu eest tasumiseks on kolm kuud, kirjutab Travel and Leisure.

"Mõistame, et reisimine võib olla üsna kulukas, eriti perede ja piiratud reisieelarvega inimeste jaoks. See uus plaan on ideaalne viis, kuidas broneerida oma lend ning nautida reisi, ilma et peaks üle muretsema,“ ütles Justin Warby, Etihadi digitaalse strateegia ja innovatsiooni haru asepresident. Ta lisas, et nüüd on ka neil inimestel võimalus nautida esimeses klassis lendamist, kes muidu poleks ühekorraga piletit ostes saanud seda endale lubada.

Aga asjal on ka konks – taoline võimalus on vaid Egiptuse, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia residentidele.