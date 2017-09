Hongkongis asuv elektriautode idufirma Thunder Power on visanud kinda autotootjatele ja tehnoloogiahiidudele üle maailma, väites, et tema sõidukitel saab olema revolutsiooniline juhtmeta laadimine, need on isejuhtivad ning nende sõiduulatus ületab rivaalide oma ja võidab Hiina ning edaspidi ka Euroopa tarbijate südamed.

Hongkongi elektriautode idufirma Thunder Power on üks paljudest, mis loodab lähiajal saada nooblite särtsukate turul jala maha. Nende huvi on vallutada Hiina ja Euroopa. Auto, mida nad tootma hakkavad, konkureerib eelkõige Teslaga, seejärel kõigi premium-elektriautodega. Tormihoiatuse andis uustulnuk Frankfurdi automessil.

Firma esimene elektriauto, sedaan TP-488c Limited Edition, mida hakatakse tootma Hiinas 2018. aasta esimeses kvartalis, kiitleb eriomadustega nagu 650-kilomeetrine sõiduulatus, mille tagab 125-kilovatine aku. See on 50% rohkem kui Tesla Model S sedaani 430 kilomeetrit.

Sedaani hind saab olema 434 000 jüääni (umbes 60 000 eurot) ning seda saab juba ette tellida Thunder Poweri kodulehelt.

Hiina tehnoloogiahiiud peavad võistlema minuga, ütleb Wellen Sham, Thunder Poweri tegevjuht. Intervjuus Hiina ajalehele South China Morning Post ütles Wellen Sham, et suurem sõiduulatus on põhjus, mis veenab Hiina tarbijaid valima Thunder Poweri elektrisedaani.

„Otsustav on sõiduulatus. 400 kilomeetrit võib olla piisav Hongkongis, kuid see ei ole piisav Hiina jaoks,” tõdes Sham.

Ta väidab ka, et firma taotleb parajasti patenti oma juhtmeta laadimistehnoloogiale, mille saab moodulina paigaldada igale elektrisõidukile ning mis võimaldab kõigest kolme kuni nelja tunniga aku täis laadida, võrreldes praeguse 9-10 tunniga.

Kas Thunder Power on uus Tesla?

Thunder Power, millel on oma elektrisõidukitehnoloogiale 390 patenti, on patenteerinud kaitstud tehnoloogiana ka süsteemi, mis kasutab alkoholidetektorit ja isegi elektrokardiogrammi, et kontrollida juhi südametegevust, määratlemaks, kas on turvaline juht rooli lasta.

Kuigi nimetatud tehnoloogia ei ole veel kasutusel firma praegusel elektriautol, võib see kasutusele tulla tulevikus ühendatuna isejuhtimisomadustega, et kindlustada turvaline juhtimine, ütles Sham.

„Autonoomsel juhtimisel peab olema eesmärk. Seda saab kasutada (momendil) juhtima sobimatute juhtide rooli taha mitte lubamiseks,” ütles Sham, viidates vanematele inimestele või joobnud juhtidele.

Ta lisas, et sensorid suudavad tuvastada, kas inimene on sobilik juhtima, nii et auto eemaldab automaatselt rooliratta, kui ta tuvastab, et juht on purjus. Seejärel saab turvaliselt sisse lülitada sõiduki isejuhtimise, et auto turvaliselt sihtkohta toimetada.