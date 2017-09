Gambrinus maitses gluteenivaba mõruõlut Inglismaalt, aga mõrusust väga palju ei leidnud.

Ridgeway Bitter (Ridgeway, UK), pdl 0,5 l, alc 4,0% vol. Ratebeeri liigimääratlus "Bitter" ja hinnang 38 punkti.

Tootjainfo: "If Maris Otter malt is the body of our beer then hops are its spirit. Each year we choose our hops not just by farm but by individual garden and time of harvest. One older variety, Challenger, and one new, Boadicea, used as unprocessed whole leaf hops. Extravagant, perhaps, but delicious.“