Legendaarse AK-47 leiutaja nime kandev Venemaa kaitsetööstur demonstreeris sel nädalal oma inimest kanda suutvat drooni. 16 tiivikukomplektiga lendautot võidakse tulevikus rakendada erinevateks sõjalisteks ülesanneteks nagu näiteks luure ja side, kirjutas Popular Mechanics.

Nime sel lendsõidukil veel ei ole. Alles esmaspäeval demonstreeriti seda leiutist Kalašnikovi Kontserni ametnikele. Automaadi AK-47 leiutaja järgi nimetatud ettevõte kuulub Vene kaitsetööstuse gigandi Rosteci alla ning arendab ja toodab laia valikut erinevaid väiksemaid tulirelvi ja laskemoona – AK-47 moodsatest versioonidest kuni snaipripüsside ja suurtükikuulideni.

Kalašnikovi avaldatud video näitab, et ei bensiini- ega diiselmootorit sel lendaval „autol“ pole. Juhi all olevad kaks plokki sisaldavad ilmselt akusid, mis varustavad vooluga kaheksat tiivikute paari.

Sõiduki idee ja tulevik on esialgu veidi ähmasevõitu. Ühelt poolt aitab elektri kasutamine hoida masinat kergemana – mõelge ise, kui palju kaaluvad bensiinimootor ja kütusepaagid. Teisalt aga on teada, et reeglina ei suuda sellised droonid püsida akusid ammendamata õhus üle poole tunni. Ent kui akutehnoloogias toimub tulevikus lõpuks kauaoodatud läbimurre, siis võivad sellised lennumasinad maailmas – esialgu ilmselt tõesti militaarvaldkonnas – oma koha leida küll.

„Lendava auto“ tööd vaata allolevast videost.