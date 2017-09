FHM leiab, et koolide terviseõpetuse tase USA-s jätab tõsiselt soovida. Eesti kohta ei pea loodetavasti sama ütlema. Aga fakt on see, et nii noortel kui täiskasvanutel, nii siin- kui sealpool Atlandi ookeani kipub teinekord seksuaalhariduses mõningaid lünki olema. Ja kõigi teadmiste varasalv hr Google ei anna seksiteemalistele küsimustele sugugi mitte alati täpseid ja ammendavaid vastuseid. Nii otsis FHM veidi asisemad vastused kümnele seksivaldkonda puudutavale küsimusele, mida maailmas kõige rohkem guugeldatakse.

Erinevalt meestest ei ole naiste orgasmile üht ja kõigile sobivat retsepti. Mis ühe puhul töötab, ei pruugi teise naise juures midagi tekitada. Mis on parim lahendus? Küsi naiselt.

3. Kas herpesest on võimalik lahti saada?

Herpese vastu ravi ei ole. Siiski saab mõningate ravimitega selle väljalöömist ennetada või kestust lühendada.

4. Kuidas vabaneda genitaaltüügastest?

Samuti väljaravimatud, aga samuti võimalik ravimite abil kontrolli all hoida. SIIN soovitatakse erinevaid koduseid lahendusi, aga ÕL Mehele soovitab pigem piinlikkuse alla suruda ja arstile minna kui hakata tüükaid ise toruteibi ja salitsüülhappe abil eemaldama.

5. Mis asi on „clap“ (eesti keeli tripper)?

Clap on põhimõtteliselt tänavaslängi väljend gonorröa kohta. Ühe teooria kohaselt kutsuti vanasti prantsuse keeles bordelli „clapiers“ ja see lühenes ühel hetkel clap’iks. Ilmselt polnud paremat kohta gonorröasse nakatumiseks kui bordell Prantsusmaal aastal 1580 ...

6. Kuidas peenist käsitsi suuremaks saada?

ÕL Mehele soovitab suurusega leppida ja mitte hakata mingeid venitusharjutusi tegema. Aga näiteks YouTube’is on soovitatud sellist harjutust: võta peenise ots pöidla ja nimetissõrme vahele, sikuta õrnalt ent kindlalt peenist väljapoole, hoia seda umbes 15 sekundit pinge all ja lase siis lahti.

7. Kuidas peenist mõõta?

Aja kõvaks ja mõõda kiiresti. Aseta joonlaud kõvastunud peenise juurele ja vaata, millist numbrit näitab see riista tipus. Tavaliselt umbes 12,8 cm.

8. Kui vana peab olema, et kondoome osta?

Usu või ära usu, aga siin ei ole ealisi piiranguid.

9. Kuidas sisestada meessuguorganit naissuguorganisse?

Uh, on alles sõnastus. Aga põhiline on see, et ära sisesta midagi mitte kuhugi ilma et sa kõigepealt ei küsiks.

10. Kui kaua seks kestab?