Kaks aastat tagasi astus Shawn Long North Carolinas taaskasutuspoodi tuli sealt välja 36-tollise Sony CRT teleriga. Tegu on sellise televiisoriga, mida mujalt kui second-hand poest ei leiagi: sel on kineskoop ja hoiatussildid, et seadeldis võib ümber minnes oma enam kui 90-kilose kaaluga lömastada koduloomi.

„Eelistan kõigele muule originaal-raudvara,“ ütles retromängude kollektsionäär ja YouTube’i kanalil neid ka arvustav Long. „Asi on selles, et see on füüsiline meedia. See on materiaalne. Saad seda käes hoida. See viib sind tagasi.“