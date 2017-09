Geel sisaldab progestiini ja testosterooni segu. Need koos peaksid pidurdama sperma tootmist. Ja nagu me kõik teame: pole spermat, pole ka beebit.

Toote eelneva kuuekuulise piloottesti käigus leiti, et geel vähendas efektiivselt sperma kogust ja sealjuures jäi testosterooni tase normaalseks. See on hea uudis, sest kui testosterooni tase kukub, läheb mehelikkus kõige liha teed.

Eelmisel aastal testis maailma tervishoiuorganisatsioon meeste sündimuskontrolli süsti. Katsed jäeti aga kiiresti pooleli, kuna esines ebameeldivaid kõrvaltoimeid nagu valu, erektsioonihäired (mis muide on tegelikult ju rasedusvastase toimega), tuju kõikumine, akne ja depressioon.

Teadlased usuvad aga, et geelil on vähem kõrvaltoimeid kui süstil. Õnnetuseks on aga need siiski olemas. Enim on geel tekitanud aknet, aga ka tujukõikumist, unetust, peavalusid ja kasvanud isu.