Ingliskeelse sõna facelift vasteks pakuvad veebisõnastikud niisugusi mõisteid nagu „iluravi“ või „näoringlõikus“. Igatahes on tegu välimust värskendava tegevusega.

Peugeot kompaktauto on jõudnud oma elutsükli keskele ja väike värskenduskuur seega vältimatu. Välisele vurhvile eriti rõhku ei pandud, ent seda olulisemad muutused toimusid kapoti all. Arvustab Toomas Vabamäe.

Pealegi on see „vana“ 308 ainult nelja-aastane, nii et kortsusid kukla taha kokku vedada või „kanavarbaid“ silmanurkadest eemaldada polnudki vaja.