Mida sa teed, kui kogemata kriimustad kellegi pargitud auto põrkerauda ja masina omanikku pole läheduses? Tallinnas ei tee sa ilmselt midagi ehk siis katsud, et minema saad. Aga USA-s Denveris? No näiteks jätad vabanduseks pooliku marihuaanasigareti.

Vähemalt juhtis nii Mandi Shepardi nimelise naisterahvaga, vahendas 9NEWS. Pühapäevasel päeval töölt vabanedes avastas ta, et tema auto tagumist põrkerauda on kriibitud. Pisiavarii põhjustaja oli aga jätnud Mandile 40 dollarit (u 34 EUR), pooliku joint’i ja võluvalt vigases keeles vabanduskirjakese.

„Hey I am very sorry truley. I am such a dumbass. Please forgive me. Sorry 4 the scratch man,” seisis paberil. Eesti keeli võiks see kõlada umbes nii: „Hei, mul on tõõsiselt kahju. Olen täiega lollakas. Palun andesta. Vabandust tolle kriimu pärast tüüp.“

Mandi tõdes aga, et temast jääb see kanepipläru lõpuni suitsetamata, kuna ta pole jooksuspordi harrastamisega seoses suitsumees.