Unusta ära, et sa oskad teha puutööd, kirjutab AskMen . Unusta ära, et sa suudad rehvi vahetada ja avada neid ülikõvasti kaanetatud moosipurke. Need oskused on iseenesestmõistetavad. Kui sinust saab isa, siis pead sa ära õppima tosinajagu uusi ja keerukaid asju, mis käivad isa kutseoskuste juurde.

Emme torkab titele nibu suhu ja too kukub kohe ära. Aga issi ei saa nii teha ja nii tuleb tal leiutada oma meetodeid. Lapsele laulmine, tema õõtsutamine erinevatel kiirustel, süleshoidmine veidrate nurkade all – katse-eksituse meetodil leitakse sobivaim ja enamasti on kõige veidram ka kõige tõhusam. Võib ka juhtuda, et äraõpitud uinutamist eeldatakse sult aastaid hiljemgi.

(VIDA PRESS)

Edasijõudnud läbirääkimisoskused

Oletame, et sa veenad mudilast tegema midagi lihtsat – näiteks andma vanaemale põsemusi või vanni minema. See võib olla umbes sama keerukas, kui pidada läbirääkimisi 20 kilo lõhkeainega plahvatust korraldada tahtva terroristiga. Vahepeal aitab tagurpidipsühholoogia.

Dinosauruste tundmine

Vanasti said isad esineda põnevate juhuteadmiste ja praktilise infoga, tänapäeval aga eeldavad lapsed, et paps teab kõigi kunagi maa peal kõndinud dinosauruste nimesid. Ning teeb kenasti vahet tritseeratopsil ja chasmosaurusel.

Uneskõndimine

Ja mitte lihtsalt kõndimine. Sa pead poolunes suutma saada voodist välja, rahustada nutva lapse maha, vahetama täispissitud pidžaamat (lapse oma, mitte enda) ja ka tagumikku pühkida. Isaduse ja evolutsiooni tõeline ime.

(VIDA PRESS)

Teesklemine koos teiste isadega

Teie lapsed on mänguplatsil otsustanud koos mängida ja teidki mängu tirida. Nii tuleb piinlikkustunne alla suruda ja halva mängu juures head nägu teha.

Kaval toiduvalmistamine

Sa pead suutma maitseained ja tervislikud asjad toidu sisse kavalalt ära peita ja nii, et laps ei näeks ega avastaks. Vastasel korral tuleb kisa ja toitu ei võeta suu sissegi.

Erinevate loomahäälte tegemine

Alguses tavapärased: lehm, siga, part. Hiljem aga eeldatakse sinult, et sa suudad ka näiteks elevandi või delfiini moodi häälitseda.

Mänguraudtee kokkupanek

Avastad, et sul peab olema omajagu insenerioskusi ja teadmisi füüsikast. Sest sellise asjanduse kokkupanek pole mitte mängimine, vaid tõsine ja keerukas töö.

Beebide kasutamine naistele mulje avaldamiseks

Kui sa arvad, et isad on sellest üle, et kasutada tittesid odava naistähelepanu saamiseks, siis arva uuesti. Aga see on muidugi paras kunst, kui tahad seda õigesti teha. Sest tähelepanu püüdmine ei tohi paista liiga ilmselge.

Kuulmisvõime kaotamine

Üks vähetuntud fakt lapsevanemaks olemise kohta: su laps suudab öelda 10 000 korda tunnis „issi!“. See pole väga suur liialdus. Sa pead oma vaimse tervise huvides õppima kuulmist aeg-ajalt välja lülitama.

Lapsehoidmine pohmellipäeval