Muidugi ei õhuta me kedagi seadust rikkuma ja võõrastesse ruumidesse sisse murdma. Aga mehe elus tuleb vahepeal ette hetki, kus lihtsalt ei saa teisiti ja ruumi sissepääsemiseks tuleb uks maha lõhkuda.

Kui laps on toa ukse seestpoolt lukustanud ja nutab sees meeleheitlikult, sest ei oska seda enam avada. Kui seisad väikeste lastega keset ööd puhkuselt koju jõudnuna kodu ukse taga ja avastad, et võtmed on ilmselt seal lennujaama ootesaali pingil või kuskil Tenerife rannas. Kui kohe plahvatab gaas ja sul lihtsalt pole aega võtmetega jännata.

Art of Manliness on koostanud ukse mahalõhkumise kohta illustreeritud juhendi, mida saad vaadata SIIT. Lisame omalt poolt ühe nõuande: esmalt veendu, et uks ikka tõesti sinust eemale avaneb, vastasel korral pead sa jalaga ust vastu piita kolkima jäämagi. Sellisel juhul katsu leida sõrgkang ja ust enda poole kangutada. Aga AoM-i õpetused on lühidalt järgnevad: