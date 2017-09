Mõningate juhtudel peavad arstid vajalikuks, et mees hakkaks oma tervise ja heaolu turgutamiseks saama hormoonasendusravi ehk ekstra testosterooni organismi enda kahanenud meessuguhormooni taseme tõstmiseks. Sel ravil on ka oma kõrvaltoimed, nii positiivsed, negatiivsed kui neutraalsed. Igatahes oleks kasulik varakult kursis olla. Mida hormoonteraapiat tehes võib mehega juhtuda, vahedas Men’s Health .

Lõpetuseks peab üheksandana märkima, et siiamaani pole täpselt teada, kas testosterooniasendusravi ja mõningate tõsisemate haiguste vahel on seoseid või mitte. Vastavad tõendid on vastuolulised ja nii pole päris surmkindel, et testosteroon ei tõsta infarkti-, insuldi- või eesnäärmevähi riski. Samas on aga hiljutised uuringud mõningaid neist hirmudest leevendanud.

Näiteks on arvatud, et kuna testosteroon muudab verd paksemaks, siis suurendab see infarkti saamise riski. Samas on aga leitud, et kuna normaalne testosteroonitase vähendab keha rasvasisaldust, siis see hoopiski kaitseb meest südamerabanduse eest.