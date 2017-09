Lennureisijatel on tihti närvid krussis – küll hilineb sõit, küll kaob pagas. Kuid maailmas leidub lennuvälju, kus startimine ja maandumine on niivõrd riskantne, et hilinemine ja kadunud kohver mõjuvad tühiasjana.

ariibi meres asuva St. Maarteni saarest 45 km kaugusel asuva Saba saare lennujaamas saab teravaid elamusi tunda. Maandumisrajal on Wonderslist.comi teatel pikkust vaid 400 meetrit (Tallinnas 3480 m - toim.), nii et algaja piloodi kätesse ei maksa oma saatust usaldada.