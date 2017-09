Riia moemuuseumis avatakse 25. oktoobril Christian Diori moemaja ajaloole pühendatud näitus. Ühtlasi tähistatakse prantsuse moegeeniuse kuulsa new look'i 70. aastapäeva. Moeajaloolase Aleksandr Vassiljevi rikkalikest kogudest on eksponeeritud nii Diori kui ka tema mantlipärijate Yves Saint-Laurent'i, Marc Bohani ja Gianfranco Ferré disainitud kostüüme, kuid näha saab ka 1950. aastate teiste nimekate moeloojate, näiteks Pierre Balmaini ja Jacques Fathi loomingut.

Prahas Kampa muuseumis saab 12. novembrini näha kultusliku kingalooja Manolo Blahniku „Kingakunsti“. Berliini fotokunstimuuseumis on 19. novembrini avatud efektne ekspositsioon moefotolegendide Helmut Newtoni ja Mario Testino moefotodest ja aktidest. Helsingis Soome fotomuuseumis aga avaneb 15. oktoobrini vaataja ees vaid 22aastaselt surnud Ameerika fotograafi Francesca Woodmani (1958–1981) ühtaegu intiimne ja emotsionaalne looming. Woodman kasutas modellidena ennast ja oma sõpru ning lõi sürrealistlikes keskkondades portreesid, kus portreteeritav on tihtilugu osaliselt varjus või sulandub ümbrusesse.

Londoni kuulsas Victoria & Alberti muuseumis on 15. oktoobrini avatud Pink Floydi suurejooneline retrospektiivnäitus „Their Mortal Remains“. 18. veebruarini on võimalus vaadata kuulsa Hispaania moelooja Cristóbal Balenciaga disainitud rõivaid. Koostöös Londoni Kuningliku Ooperimajaga avatakse 30. septembril uhke ekspositsioon „Ooper: kirg, võim ja poliitika“. Samas muuseumis on 12. novembrini avatud näitus vineeri rikkalikest kasutusvõimalustest, eksponaatide seas on disainilegendide Alvar Aalto ning Charles ja Ray Eamesi mööblit.