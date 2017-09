Kaitseväe keskpolügoonil leiab sellel nädalal aset Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna (LõMKR) õppekogunemine ja suurõppus SIBUL 2017, kus täna viisid kaitseliitlased läbi lahinglaskmisi 120 mm miinipildujatest ja tankitõrjeraketisüsteemist Javelin.

Javelin on kaasaskantav tankitõrjeraketisüsteem, mis on mõeldud peamiselt vastase soomukite ja tankide hävitamiseks ning sarnaselt kaitseväele on Javelin ka Kaitseliidu relvastuses.

(Sander Silm)

Homme läheb õppus edasi lahingutegevusega, mille stsenaariumi kohaselt viivad Kaitseliidu LõMKR lahing- ja tagalakompaniid läbi kaitsetegevusi ning neid ründavad kergjalaväekompaniid, keda toetab NATO lahingugrupp.

Kaitseliidu Tartu maleva pealiku ja õppuse juhi kolonelleitnant Kalle Köhleri sõnul võtab õppus kokku Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate kolmeaastase õppetsükli ning valmistab staabid ja üksused ette järgmisel kevadel toimuvaks Kaitseväe suurõppuseks SIIL 2018.

(Sander Silm)

