Lennufirma Southwest reisija toimetati minema Baltimore’ist Los Angelesse suunduvalt lennult, kuigi naine seisis sellele vastu terve oma jõuga.

Lennul oli kaks koera, mispeale naine teatas, et tal on eluohtlik allergia ning loomad tuleb lennukist ära viia, kirjutab Travel and Leisure. Kui naisele anti teada, et loomi ei saa lennust maha jätta, nõudis naine süsti, mis leevendaks tema sümptomeid. Pardameeskond ei saanud aga teha süsti ilma vastavate sertifikaatideta, mistõttu pakuti, et naine läheks lennujaama ja saaks seal süsti. Reisija oli selle vastu.

Southwesti reeglites on aga kirjas, et kui reisijal on allergia mõne pardal oleva looma vastu ja ta pole saanud vastavat süsti, on tal keelatud lennukisse jääda. Naisele püüti seda küll selgitada, kuid ta keeldus kuulamast. Pardameeskonnal ei jäänud muud üle, kui naine jõuga õhusõidukist välja viia. Sealjuures palus naine, et teda ei viidaks lennult minema, sest tema isal on tulemas operatsioon ja ta peab kohal olema.

Fox Newsi andmetel naine vahistati, sest oli lennukis sobimatult käitunud.

Southwesti esindaja vabandas selle eest, kuidas situatsioon kujunes ning palus reisijal võtta kompensatsiooni saamiseks ühendust.