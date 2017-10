Uuringu tulemusel selgus, et ehkki isikupärastamise valikuid on rohkem kui kunagi varem – soovi korral saab igaüks võtta erksama välisvärvi, kombineerida sõitjateruumi detaile, lisada aksessuaare jne –, teeb suurem osa autoomanikest neutraalse valiku, sest see tundub neile turvalisem. Koguni 86% küsitletutest tegid esinduses „vale” ehk mõistuspõhise ostu.

Uuringu jaoks loodi spetsiaalsed küsimused, et selgitada inimese käitumise ja eelistuste põhjal välja tema isikupära. Seda meetodit kasutatakse tavaliselt isiku esmase isikupära tuvastamiseks, näiteks osana tööintervjuude sõelumisprotsessist.

Milleks see uuring hea on? Nissan loodab, et värvide ja isikuomaduste võrdlemine aitab kaasa värvilisematele valikutele. Eriti just Micra omanikud võiksid tulevikus auto värvi ja isikupärastamise kaudu ennast julgemalt väljendada.

Uuringust muuseas tuligi välja, et inimestel on valmisolek võtta neutraalse halli asemel sinine või kollane täiesti olemas. Mingil põhjusel aga saab mõistus südamesoovist võitu ning tulemus on ... ühtlaselt igav.