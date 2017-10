Naine võib sulle öelda, et ei tunne sind sinuga magamiseks piisavalt. Aga tegelikkuses meeldib paljudele naistele mõte seksist, millega ei kaasne mingeid kohustusi ega vastutust. Ei mingit ühist ajalugu ega tulevikku – ja see tunne võib olla vabastav.

Ménage a trois või siis lihtsalt seks üheainsa naisega – see fantaasia on enamikul naistest. Seksuaalrevolutsioonidest ja –vabadustest hoolimata on see piisavalt tabu, et kõditada. Mõned naised astuvad isegi sammukese kaugemale ja kujutlevad oma partnerit pealt vaatamas.

(VIDA PRESS)

3. Isiksuse vahetus

Naised fantaseerivad sellest, et olla voodis oma alter ego, keegi teine. Tagasihoidlikud naised kujutlevad end voodis juhtrollis olevana, juhtivad naised aga fantaseerivad mehe teenindamisest või talle allumisest. Päriselu survestab meid ja nii on naiste jaoks vabastav kujutada seksis end reaalsusega vastupidisesse rolli.

4. Allumine

„50 halli varjundit“ tõi jälle päevakorda klassikalise naiste fantaasia allumisest, sellest, kuidas seksuaalse kinnisideega partner tema üle domineerib. Fakt, et see pole üldse poliitiliselt korrektne, muudab seda veelgi kuumemaks.

(VIDA PRESS)

5. Süütu seks

Süütuse kaotamine võib olla päris ebamugav ja vastik protseduur. Naiste seas on populaarne fantaseerida süütuse kaotamisest sellisel moel, nagu see võinuks juhtuda ja pidanuks juhtuma. Nii elatakse see oluline hetk uuesti läbi ja samas ollakse oma keha ja seksi suhtes märksa teadlikum.

6. Seks noorema mehega

Nooruslik keha ja energiline vaim, naisest vähem kogemusi – need mõtted teevad selle fantaasia naise jaoks eriliseks. Naine ei naudi mitte ainult mehe sirget selga ja nooruslikku kõhtu, vaid mõtet sellest, et teda jumaldatakse ta võime pärast meest seksis õpetada.

7. Seks vaimustava armukesega

Hinnanguliselt 10% naistest pole kunagi orgasmi saanud, kuni kolmandikul naistest on seksi ajal orgasmi saamisega raskusi ja ligi 80% naistest tavalise vahekorra ajal seda ei saagi. Mis tähendab, et igal pool toimub palju halba, laiska ja igavat seksi! Ning gnii fantaseerivad naised seksist mehega, kes on ülim armuke, pühendub seksile ja naisele, hellitab teda, teab, mida ja kui palju teha ...

8. Seks viietärnihotellis

Naised armastavad romantilisi ja veidi vürtsikaid klišeesid ja põimivad nende ümber ka seksuaalfantaasiaid. Seks luksuslikus hotellis peente linade vahel ülesuuruses voodis, kõrval jahutatud šampus ja maasikad – see on levinumaid naiselikke fantaasiasadamaid, kus randuda. Teine võiks olla näiteks karunahk kamina ees.

(VIDA PRESS)

9. Seks avalikus kohas

Põnevustunne võimaliku vahelejäämise üle teebki selle fantaasia nii põnevaks. Eriti adrenaliininarkarite jaoks.

10. Seksiklubid ja swingerite peod

Naised fantaseerivad pidudest, kus kõik ümberringi tegelevad seksiga ja neidki kutsutakse ühinema. Selle fantaasia abil saab naine hüljata piiravad ühiskondlikud normid ning olla puhtalt seksuaalne sotsiaalne olend.

11. Seks sõbranna mehega