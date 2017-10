Läinud nädala tippkohtumise ja alanud kooli- ja töönädala liiklusummikute valguses on paslik demonstreerida kevadel avaldatud leiutist: autot, mis suudab ummikutest lihtsalt üle sõita.

AskMen märgib, et see kenake Transformerite stiilis linnamaastur suudab pikendatavate rataste abil tõusta 2,7 meetri kõrgusele õhku ning nii ummikutest otse üle purjetada.

„Hum Rider“ on automehhaanika ime. Ligi neli tonni kaalub masin sisaldab ka 100 meetrit hüdraulikavoolikuid, mis teevad võimalikuks roolimise, pidurdamise ja veoülekande. Hüdraulikapumpasid survestab 400-kilose jõuga muljetavaldav Honda mootor. Lisaks on autol neli kaamerat, mis aitavad sul veenduda, et sa ei sõida kellestki üle ega põruta vastu mõnd madalamat viadukti.

Õnnetuseks ei ole oodata, et millalgi lähiajal sellist masinat autoesindusest osta saaks. Ja olgem ausad – ega see liikluses ikka nii praktiline ka poleks, nagu paistab. Nimelt lõi Thinkmodo Hum Rideri selleks, et promoda Verizon Humi – tehnikavidinat, mis ühendub su auto OBD-pistikusse ja toimib Bluetooth-kõlarina. Ühtlasi aitab teha diagnostikat, asukoha määramist ja kiiruse jälgimist.

Ehk: ummikutega tuleb lihtsalt leppida.